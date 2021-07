Pluie : En Chine, les barrages s’effondrent

Des barrages avec une capacité de stockage combinée de 46 millions de mètres cubes d’eau se sont effondrés dimanche après-midi, en Chine. Mardi, un barrage pouvait «céder d’un instant à l’autre».

Selon les autorités de Hulunbuir, sur une messagerie, 16’660 personnes ont été affectées et près de 21’708 hectares de terres agricoles ont été submergés. Des ponts et autres infrastructures de transport ont également été détruits.

Brèche

L’armée a annoncé avoir envoyé des soldats pour mener une action d’urgence comprenant le dynamitage et la déviation des crues. Zhengzhou, immense métropole située à quelque 700 kilomètres au sud-ouest de Pékin, a elle été placée mardi en alerte rouge. Il s’agit du niveau d’alerte le plus élevé pour la météorologie en Chine. Les services météorologiques de Zhengzhou ont évoqué les plus fortes précipitations en une journée depuis le début des relevés il y a 60 ans.