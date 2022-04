Conflit israélo-palestinien : En Cisjordanie, deux suspects arrêtés après une attaque meurtrière

Vendredi soir, deux assaillants palestiniens ont tué par balle un garde israélien devant l’un des accès d’une colonie israélienne au nord de la Cisjordanie occupée.

Vendredi soir, deux assaillants ont tué par balle un garde israélien, Vyacheslav Golev, 23 ans, qui était en faction devant l’un des accès de la colonie israélienne d’Ariel, située dans le nord de la Cisjordanie occupée. «Au terme d’une activité de renseignements et opérationnelle intense du Shin Bet (le service de sécurité intérieure, ndlr), des forces spéciales de police et de l’armée, deux suspects ont été arrêtés ce soir», a annoncé la police dans un communiqué.

«Opération héroïque»

Une allusion aux affrontements entre policiers israéliens et des Palestiniens qui ont fait depuis deux semaines près de 300 blessés palestiniens sur et autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. L’esplanade des Mosquées est le troisième lieu saint de l’islam et le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.