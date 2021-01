Les élèves font face à rythme plus soutenu en classe, relate Christine Müller, secrétaire générale de l’APE Vaud. Getty Images

«On a aujourd’hui des élèves avec des lacunes qui datent du printemps dernier. Tout ne peut pas se travailler du jour au lendemain, il faut parfois plus de temps», résume Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands (SER). Il y a quelques jours, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) vaudois annonçait qu’il allait «essayer de combler les retards et les manques dus à la fermeture de mars-avril». Cela passe notamment par des appuis individualisés à l’école obligatoire et des cours particuliers dans certains gymnases et en École professionnelle.

«Un exercice inédit»

«Covid ou pas, il y a toujours une minorité d’élèves qui ont plus de difficultés à atteindre les objectifs et pour laquelle il est nécessaire de retravailler telle ou telle matière. Cette année, davantage d’élèves sont dans cette situation», indique Samuel Rohrbach. Une conséquence de la pandémie toutefois impossible à chiffrer à l’heure actuelle.

Le retard accumulé au printemps dernier est indéniable. Mais est-il vraiment possible de le rattraper ? «Les enseignants et les directions déploient ces soutiens et appuis dans ce but et en identifiant les lacunes ou risques de décrochage dans chaque classe, répond Cesla Amarelle, cheffe du DFJC. Nous espérons que cela portera ses fruits mais c’est évidemment un exercice inédit et il est trop tôt pour en juger.»

Avec 125'000 jeunes en formation dans le canton de Vaud, on ne peut pas généraliser Cesla Amarelle, cheffe du DFJC

De plus, la conseillère d’Etat vaudoise fait remarquer ce qui suit: «Les problématiques et enjeux sont très différents entre des apprentis de 3e année, des élèves qui termineront l’école obligatoire cette année ou encore ceux qui viennent de commencer l’école en 1-3P. Avec 125'000 jeunes en formation dans le canton de Vaud, on ne peut pas généraliser.»

Les absences s’accumulent

Selon les retours qu’elle a eus, Christine Müller, secrétaire générale de l’Association vaudoise des parents d’élèves (APE Vaud), fait état d’un rythme plus soutenu que d’ordinaire, d’autant que les jours d’absence s’accumulent: «En classe, les élèves comprennent clairement qu’il faut y aller, rattraper le retard. Et il y a une pression ressentie à la fois par les enfants et par leurs parents, qui constatent une quantité plus importante de travail à domicile pour suivre le programme et rattraper les apprentissages et tests manqués après des absences pour cause de maladie ou de quarantaine.»

Sur le plan pédagogique, Christine Müller constate aussi l’inquiétude des parents qui ignorent, pour certains, où se situe leur enfant. Ceux-ci «n’ont pas reçu d’informations à propos des bilans dressés après la réouverture des écoles en mai dernier, puis à la rentrée d’août». L’APE Vaud informe avoir interpellé le DFJC pour relayer les préoccupations actuelles.

Malgré l’imprévisibilité de la pandémie, Samuel Rohrbach n’est pas inquiet pour l’avenir. Il ne craint pas le prolongement de ces répercussions. «Chaque canton romand fonctionne différemment, mais tous ont mis en place des mesures. Les aides ont été apportées et continueront à l’être. Les élèves n’arrivent pas toujours tous aux mêmes objectifs à la fin du cursus», conclut-il.