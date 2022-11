Attentat à Istanbul : «En colère que mon pays se retrouve à nouveau dans une telle situation»

Il est 17 h 00 passées et l’avenue d’Istiklal, principale artère piétonne d’Istanbul, continue de déverser son flot de badauds et de touristes en direction de la tour de Galata. Un couple descend la rue en courant, les larmes aux yeux. Un attentat à la bombe , quelques centaines de mètres plus haut, vient de faire six morts et plus de 80 blessés sur l’artère déjà visée en mars 2016. Le bas de l’avenue est encore accessible, mais un cordon de police la barre peu avant l’imposant portail du lycée de Galatasaray.

«Nous n’avons pas peur»

«Je suis en colère»

Des membres des forces spéciales de la police turque surgissent soudain, en treillis, fusil, casque et cagoule, et se fendent un passage pour remonter l’avenue. Mais la plupart des promeneurs résistent à la panique. Des touristes continuent de déambuler à deux pas, sacs de courses à la main, impassibles. «On n’a pas peur. On sait que [les attentats] arrivent très souvent dans ce genre de pays», glisse Sylvana Sassa, Gabonaise de 27 ans arrivée à Istanbul il y a 10 jours. «Comme on ne reste plus très longtemps, on a continué le shopping [après l’explosion], et on y retournera demain matin», lâche-t-elle, la poignée de sa valise rose dans une main.