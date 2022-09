Amérique latine : En Colombie, 17 morts dans des attaques séparées

Dans le Nord, à Barranquilla, la plus grande ville des Caraïbes colombiennes, six personnes ont été abattues lundi matin alors qu’elles prenaient un verre dans un bar, le 12 septembre 2022.

Dans le centre-nord, à Landazuri, un enseignant, sa femme et ses deux enfants ont été tués dimanche matin par un groupe d’inconnus, ont rapporté les autorités. Cinq migrants vénézuéliens accusés d’avoir participé à ces assassinats ont ensuite été lynchés par des villageois.

Selon le maire de la municipalité, interrogé à la radio, les meurtriers du professeur et de sa famille étaient «des gens du Venezuela» qui voulaient «voler de l’argent» et ont tué leurs victimes à l’arme blanche. Blessée, une employée de la famille attaquée a alerté les voisins, qui se sont fait «justice eux-mêmes et ont tué» les cinq assaillants, a-t-il déclaré.