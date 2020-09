Coronavirus : En Colombie, les vols commerciaux reprennent

Après environ six mois d’interruption, les vols internationaux ont repris en Colombie et notamment les lignes avec les États-Unis.

«Aujourd’hui, on franchit une étape très importante. Nous avons vu le rétablissement des vols internationaux à destination de la Colombie et la ville de Cartagena commence en tant que ville d’accueil», a déclaré le président Ivan Duque depuis cette cité touristique du nord du pays. Les deux premières lignes relient la Colombie et les États-Unis. D’autres connexions devraient suivre avec le Brésil, la Bolivie, le Guatemala, l’Equateur, la République dominicaine et le Mexique. Lundi, les vols commerciaux internationaux reprendront également à Bogota.