Football : En Colombie, une promotion obtenue sur un but troublant

Mené 1-0 par le Llaneros FC à la 95e minute, l’Unión Magdalena s’est imposé 2-1. Le deuxième but, inscrit face à une défense suspecte, a suscité de vives réactions.

L’Unión Magdalena a inscrit le but de la victoire dans les dernières secondes, bien aidée par l’attentisme suspect de la défense adverse. DR

L’Unión Magdalena a-t-elle acheté sa promotion en première division? Depuis samedi soir, le débat secoue la Colombie. L’association des footballeurs colombiens a demandé l’ouverture d’une enquête autour du match de D2 entre le Llaneros FC et l’Unión Magdalena, conclu dans des circonstances troublantes.

Auteurs de l’ouverture du score à la 81e minute, les premiers nommés menaient 1-0 jusqu’à la 95e minute, avant de s’écrouler dans les ultimes secondes. En concédant d’abord l’égalisation puis, une poignée de secondes plus tard, un deuxième but synonyme de promotion pour l’Unión Magdalena. Et c’est cette réalisation qui inquiète les observateurs. Jugez plutôt: une séquence de 20 secondes où la défense de Llaneros se distingue par une succession d’attitudes lâches et permissives. A-t-elle encaissé ce but sciemment? Là est la question. Difficile, en tout cas, de ne pas le penser au vu des images.

«Compte tenu du lot de doutes généré par le résultat du match entre le Llaneros FC et l’Unión Magdalena, nous demandons à la commission de discipline de la Ligue de mener une enquête rigoureuse et dans les plus brefs délais», a écrit l’association des footballeurs colombiens sur Twitter.

Si l’Unión Magdalena n’a pas commenté les faits, se contentant de dédier la victoire «à ceux qui pensent que tout est possible», le Llaneros FC s’est fendu d’un communiqué: «Nous sommes respectueux de toutes les instances qui organisent, contrôlent et promeuvent le football colombien. Compte tenu des faits présentés, nous allons entamer les enquêtes internes correspondantes et nous invitons également la commission de discipline de la Ligue à procéder de la même manière si elle le juge opportun.»

Concurrent direct de l’Unión Magdalena et donc premier lésé, le Fortaleza FC a vertement réagi par l’intermédiaire de son entraîneur, Nelson Flórez. «Un groupe de joueurs plein d’espoirs et de rêves a été trompé par la corruption de ce pays», a-t-il lâché en conférence de presse avant de fondre en larmes. «Je n’ai pas honte de pleurer, parce que je me sens volé. On peut perdre, mais pas de cette manière.»

Dimanche après-midi, le ministre des Sports colombien, Guillermo Herrera Castaño, a lui aussi pris position: «Ce qu’il s’est passé est une honte mondiale. Le football doit changer! Entre cela et les plaintes pour la gestion des droits sportifs des joueurs, nous exigeons que la Ligue et la Fédération présentent des garanties de gestion transparente.»

L’affaire dépasse les frontières colombiennes et sud-américaines puisque deux célèbres internationaux ont réagi publiquement. Le premier n’est autre que Juan Cuadrado. L’ailier/latéral de la Juventus Turin a qualifié le but suspect de «manque de respect». «Une honte pour le football colombien», a ajouté amer Mateus Uribe, son compatriote du FC Porto.

Nul ne connaît encore les suites de cette sombre histoire. Mais une chose est sûre: le football colombien ne s’est pas fait une bonne publicité.