CFF : En comparaison de l’étranger, les trains suisses se traînent

Dans les pays voisins, les trains roulent souvent à plus de 300 km/h. En Suisse, on ne dépasse guère les 200 km/h sur trois tronçons.

La vitesse engendre une surconsommation électrique

Dans le passé, des projets de lignes rapides ont été abandonnés. Seul le projet «Rail 2000» a été mené à bien. Il visait en premier lieu un réseau ferroviaire dense et un horaire cadencé. Mais pour quelle raison la vitesse n’a-t-elle pas été un critère? À l’Office fédéral des transports, on affirme qu’un trafic supplémentaire avec des trains plus rapides n’est pas souhaitable. Ceci favorise l’étalement urbain et fait grimper la consommation d’électricité. De plus, qui dit tronçons plus rapides dit nouveaux tronçons à construire. De plus, les élus ne sont pas chauds à ces nouvelles voies rapides. Elles traversent la région de leur propre électorat sans s’arrêter, ce qui n’est pas très populaire.