Valentino Vivace touché de ouf de jouer aux Docks à Lausanne

«Après Montreux et Paléo, faire les Docks, c’est fou. Durant mes études à la Haute École de musique à Lausanne (ndlr: ponctuées d’un Bachelor en 2019), je ne savais rien de la scène romande. Venant du Tessin, je ne connaissais donc pas cette salle. J’y ai vu plein de concerts mémorables», s’est souvenu l’artiste à la coupe mulet. Depuis sa première visite, il s’est toujours dit que ça devait être «tellement cool» de s’y produire un jour. Ce jour est donc arrivé. «Franchement, ça me touche de ouf de pouvoir y jouer. D’autant plus que je serai sur scène avec les gens que j’aime le plus, mon groupe formé de musiciens qui ont tous aussi fait l’HEMU. Partager ça avec eux, c’est la plus belle chose qui puisse arriver.»