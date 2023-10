Vacra, rappeur à la voix androgyne, à découvrir à Neuchâtel

Vacra est un homme mystérieux. Il cultive d’ailleurs volontiers cette part d’ombre en refusant de s’exprimer sur son identité, son parcours ou sa vie privée. Une chose est sûre: le rappeur-chanteur cartonne depuis plus d’un an et ce sans aucune promo. Certains titres de son premier album, «Galatée» publié en février 2023, ont été écouté des dizaines de millions de fois sur Spotify. «Tiki Taka», single pour lequel il est nominé aux NRJ Music Awards aux côtés du Valaisan Nuit Incolore , a été streamé près de 56 millions de fois.

Il faut dire que le timbre androgyne de Vacra surprend. Sa musique aussi. Elle emprunte les codes tant de la chanson que de l’afro ou du rap. «Sa musique s’affranchit des règles, de l’image et du genre. Vacra entend composer en toute liberté et sans la moindre concession. L’enfermer dans une case est impossible, l’artiste se plait en effet à flirter en permanence avec les sonorités hip hop, r’n’b, ou encore avec les tempos afros ou caribéens, toujours avec sa voix suave s’aventurant dans les aigus», décrit sa biographie officielle. «Dans l’idéal, mes fans peuvent mettre l’étiquette qu’ils souhaitent sur ma musique. Je suis un touche-à-tout et après des années d’expérimentations, la musique que je sors aujourd’hui correspond probablement à la meilleure version de moi-même et de ce que j’ai à proposer», a dit laconiquement Vacra. Quant au fait qu’il ne veuille, pour le moment, pas se dévoiler, il jure qu’il n’y a aucun «calcul marketing grossier» là derrière. «La vague du succès est arrivée de plein fouet. Elle voudrait le mettre sous les feux des projecteurs à un moment où il souhaite garder la liberté de son anonymat. Il sait qu’il devra un jour se montrer, il préfère aujourd’hui laisser fonctionner l’imaginaire des gens, et les laisser projeter leurs envies sur sa musique», dit encore sa bio.