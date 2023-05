Football: En conflit avec le club, les Ultras du PSG vont faire grève

Le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de cesser provisoirement son activité en tribune au Parc des Princes et en déplacement à la suite de la réunion mardi entre les ultras et la direction du PSG, a annoncé le CUP mercredi dans un communiqué.

«A l’issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du CUP, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre», explique le texte des Ultras parisiens, qui ne seront «donc plus présents au Parc des Princes ni en déplacement». «Les derniers évènements et l’état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c’est la meilleure et unique solution susceptible de préserver un avenir commun», ont poursuivi les Ultras.