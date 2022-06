MERCEDES-AMG ONE: En contact étroit avec la F1 pour la route

La Mercedes-AMG One est bien plus une voiture de Formule 1 pour la route qu’une hypercar. S’il n’était pas autorisé de conduire ce bolide hors de prix, il a néanmoins été possible d’y prendre place.

Il y a voiture et voiture. La Mercedes-AMG One fait clairement partie de la seconde catégorie. En 2017, les concepteurs d’Affalterbach présentaient la Mercedes-AMG Project One au salon IAA de Francfort. À l’arrière du bolide en carbone se trouvait le moteur de la Flèche d’argent de la saison 2015, récupération et hybridation comprises. Les concepteurs promettaient alors une vitesse de pointe de plus de 350 km/h et un passage de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. De quoi faire littéralement craquer, rien qu’à la regarder.

La rédactrice Isabelle Riederer a eu le privilège de scruter de près le bolide de trois millions d’euros … Mercedes-Benz … et d’y prendre place. Mercedes-Benz

Cinq années plus tard, le bolide est enfin là. Le concept devenu réalité ne porte plus que le nom de AMG One. Il s’agit d’une hypercar unique en son genre, dotée de la technologie de Formule 1 et homologuée pour la route. Le V6 essence hybride 1,6 litres à turbocompresseur unique à assistance électrique, soutenu par un moteur électrique sur chaque roue, utilise la technologie de l’actuel moteur de F1 et développe une puissance de 1063 ch. Le prix de départ du véhicule se situe aux alentours de trois millions d’euros et les 275 exemplaires ont tous été vendus. Parmi les acheteurs, on trouve le sextuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton, qui a activement contribué aux réglages de l’hypercar, mais aussi son ancien coéquipier, Valtteri Bottas, ainsi que les anciens pilotes de Grand Prix, Nico Rosberg et David Coulthard.

Après de longues années d’attente, le grand moment est enfin arrivé: la Mercedes-AMG One sera livré aux futurs propriétaires encore cette année. Mercedes-Benz La Mercedes-AMG One est la première hypercar d’Affalterbach à bénéficier d’une technologie de F1 sous sa carrosserie en carbone. Mercedes-Benz Grâce à son moteur de F1, le bolide développe une puissance de 1063 ch. Mercedes-Benz

Radicalement simplifiée

Et j’y ai maintenant accès! Totalement isolée et sous escorte, la supersportive attend dans une pièce à part que je m’en empare pendant 20 minutes. Avant cela, je dois déposer mon appareil photo et mon téléphone portable. La porte s’ouvre, laissant apparaître le bolide! La carrosserie carbone rappelle vraiment les voitures de F1. Les prises d’air sont plus grandes que des fentes de boîtes aux lettres; sur le toit trône la prise d’air dérivée de la F1, qui envoie, au besoin, de l’air frais au moteur. Les portes papillons s’ouvrent avec une facilité déconcertante et laissent entrevoir l’intérieur de la monocoque. Deux écrans, quelques boutons, beaucoup de carbone et, qui l’eût cru, il y a même deux ports USB. Le reste est radicalement simplifié.

Monter à bord demande un peu d’entraînement, mais une fois à l’intérieur, le cœur se met à battre la chamade. C’est pleine de vénération que j’effleure le volant qui n’est pas sans rappeler la Formule 1 et les coques dures des sièges. Je me demande ce qu’il se passerait si j’appuyais subitement sur le bouton de démarrage. Les experts me regardent d’un air sévère. Le moteur reste éteint. De toute façon, on n’entendrait rien, puisque le démarrage de la Mercedes-AMG One se fait en silence avec tout d’abord l’activation des moteurs électriques situés sur l’essieu avant. Le préchauffage des catalyseurs a lieu en parallèle. Le moteur thermique ne démarre que lorsque les catalyseurs ont atteint la bonne température.

Arrivée imminente en Suisse