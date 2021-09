Tennis - En contrôle, Daniil Medvedev donne rendez-vous à dimanche

Félix Auger-Aliassime (ATP 15), lui, disputait sa première demi-finale en Grand Chelem et cela s’est vu. D’abord à son nombre assez effrayant de doubles fautes (10). Ensuite et surtout lorsqu’il se liquéfia après avoir laissé échapper deux balles de deuxième manche (la seconde sur une volée de coup droit facile). Cornaqué depuis six mois par Toni Nadal – en ajout de son coach Frédéric Fontang – le Canadien progresse au niveau «comptable». Il a franchi à New York une nouvelle étape: première demie après un premier quart à Wimbledon. Mais un doute subsiste encore sur sa capacité à trouver bientôt un cadre tactique capable d’exploiter son formidable potentiel.