Des peluches dans le stade

En Corée, ce public-là est au poil

Après des poupées gonflables à Séoul, des doudous! Une équipe de baseball a trouvé le moyen original de colorer ses gradins lors des matches à huis clos.

Venant des Etat-Unis, forcément, on a pris l’habitude depuis quelques années, dans les patinoires suisses et françaises, de voir voler des ours, des lapins ou des pingouins au-dessus de nos têtes. C’est devenu une tradition lors des matches de hockey, à l’occasion de ces «opérations peluches» qui rencontrent toujours un franc succès. Ces Teddy Bears, Tigrous ou autres doudous font ensuite le bonheur des enfants malades ou défavorisés dans des hôpitaux.