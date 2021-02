Corée du Sud : Chiens et chats ont aussi droit au test Covid gratuit

La récente infection d’un chaton par le coronavirus a poussé la Corée du Sud à lancer une opération de prévention inédite.

Fin janvier, l’annonce avait provoqué un certain émoi parmi les amoureux des animaux en Corée: le coronavirus avait été détecté sur un chaton malade à Jinju (sud). Le cas de ce petit patient, dont la guérison a été suivie par tout le pays, a poussé les autorités à mettre en place un dispositif inédit. Depuis hier, on peut faire tester son chat ou son chien s’il a des symptômes (difficultés respiratoires, diarrhée).

Peu de risque pour les humains

À ce jour, on n’a dénombré qu’une septantaine de cas d’animaux domestiques infectés dans le monde, le plus souvent par leur maître. À l’inverse, la transmission du Covid à un humain est jugée hautement improbable. Mais les experts coréens justifient leur campagne de dépistage par un autre risque: celui d’une épizootie. «Si le virus continue à se propager parmi les animaux, un jour ou l’autre il s’adaptera à son hôte et évoluera en maladie mortelle», prévient Kim Jae-­hong, de l’Institut coréen de politique vétérinaire, dans le «Korean Times».