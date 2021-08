Environnement : En Corse, préserver la fragile posidonie face aux grands yachts

Près de Bonifacio, des coffres flottants sont installés dans la Méditerranée pour permettre aux grands yachts de mouiller sans détruire une plante avec leur ancre.

Depuis 2020, la France interdit le mouillage des yachts de plus de 24 mètres sur certaines zones de la Côte d’Azur et de la Corse .

Depuis 2020, la France interdit le mouillage des yachts de plus de 24 mètres sur certaines zones de la Côte d’Azur et de la Corse, afin de protéger la posidonie, plante dont les prairies servent de nurser ies pour poissons, mais aussi de puits de carbone et de protection contre l’érosion.

Du béton pour la biodiversité

Conçus pour «s’adapter aux fonds marins en les mimant», ces ancrages en béton ont une surface rugueuse pour «faciliter l’accrochage de la biodiversité». Ils comportent des cavités pour accueillir les poissons et «ne freinent pas les mouvements d’eau», explique Line Babiol, de BRL Ingénierie, qui a épaulé la mairie de Bonifacio pour ce nouveau système. Des coffres flottants fixés en surface permettent aux bateaux faisant jusqu’à 60 mètres de mouiller sans risque, et sans labourer la posidonie avec leur ancre dévastatrice de plusieurs centaines de kilos.

Trouver un équilibre

S’«exiler» en Sardaigne

«On s’est retrouvé sans solution, refoulé dans des mouillages tout à fait inconfortables, trop loin des côtes et poussé à ne pas proposer d’escales en Corse, mais plutôt à aller en Sardaigne (Italie), juste à côté, pour que les clients puissent profiter de la baignade», explique le capitaine de ce yacht, qui se loue 110’000 euros (119’000 francs) la semaine. «Plus il y aura ce type de mouillages, plus l’attractivité des sublimes côtes corses reviendra», ajoute-t-il. La Fédération des industries nautiques a évalué à 90 le nombre d’amarrages nécessaires sur les côtes corses, selon Michel Mallaroni.

Trois sites sur la Côte d’Azur

Sur la Côte d’Azur, trois sites travaillent à l’aménagement de zones de mouillages comparables à celle de Bonifacio, précise le capitaine de vaisseau Thibault Lavernhe, porte-parole de la préfecture maritime. L’un devrait voir le jour «fin 2021, début 2022», au large de la plage de Pampelonne, près de Saint-Tropez, où nombre de célébrités passent l’été, et un autre dans le parc national des Calanques, entre Marseille et Cassis, d’ici à 2024.

Amendes sévères

Jusqu’ici la préfecture maritime – autorité garante en France d’une utilisation durable de la Méditerranée - a fait de la pédagogie pour expliquer les nouvelles interdictions. «La plupart des plaisanciers lèvent l’ancre et vont mouiller dans des zones autorisées», souligne Thibault Lavernhe. Mais «nous avons identifié plusieurs cas de récidives, et à terme, il est prévu que des sanctions soient appliquées». Peine maximale encourue: 150’000 euros (162’000 francs) d’amende et un an d’emprisonnement.