Basketball : En costard, LeBron James a encore été célébré jeudi soir

Comme 48 heures plus tôt, Kareem Abdul-Jabbar, précédent détenteur du record, était présent au sein de la Crypto.com Arena, pour voir son successeur s’adresser aux fans au centre du parquet, vêtu d’un costume – il n’a pas joué contre Milwaukee – et une nouvelle fois entouré de sa mère, de sa femme et de ses trois enfants.