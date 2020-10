Bella Hadid, 24 ans, et Duke Nicholson, 21 ans, ne se sont pas encore exprimés sur la nature de leur relation.

Bella Hadid semble avoir tourné la page sur sa romance en dents de scie avec son ex, The Weeknd. Selon Page Six, le top model a craqué depuis peu sur l’acteur Duke Nicholson, 21 ans, qui n’est autre que le petit-fils d’un des monstres sacrés d’Hollywood, Jack Nicholson.