Saint-Gall: En cours une heure plus tard, l’idée plaît aux élèves

Thomas Eberle, directeur de l’Oberstufenzentrum Buechenwald à Gossau explicite le concept. Pour les élèves du secondaire de Gossau, les cours obligatoires ne commencent qu’à 8 h 30 au lieu de 7 h 30 auparavant. Pendant les heures creuses, ils peuvent profiter de cours à option, sinon il n’y a plus qu’un cours de sport et de musique dans la première leçon du matin - et ces cours peuvent être choisis individuellement parmi une large offre. Après presque une année scolaire, le directeur déclare: «Notre bilan est très positif!» Certains élèves, habitués à venir à 7 h 30 ou qui se sentent plus productifs le matin, suivent s’ils le veulent une étude surveillée.

Un modèle pas copiable tel quel

À Gossau, il a fallu repenser totalement la grille des cours. «On a ainsi réussi à placer les leçons de manière plus compacte dans les heures centrales et les heures libres n’existent pratiquement plus dans l’emploi du temps. Ainsi, les jeunes ne sont pas obligés de rester plus longtemps malgré un début plus tardif» explique Thomas Eberle. La réforme de Gossau ne s’est toutefois pas déroulée sans heurts. «La gestion est devenue plus complexe», explique le directeur. La charge administrative liée à la saisie des heures que les jeunes peuvent choisir librement est plus élevée. Il prévient toutefois: «Copier simplement notre modèle n’est pas possible pour d’autres établissements d’enseignement.»