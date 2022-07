Guerre en Ukraine : En Crimée, on se dore la pilule à 300 km du front

Des vacanciers se détendent sur une plage de la mer Noire à Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule de Crimée et son port et sa base navale les plus importants, le 15 juillet 2022.

Alexandra Roumiantseva bronze sur une plage dans les faubourgs de Sébastopol et s’efforce d’occulter de son esprit les nouvelles liées à l’assaut russe contre l’Ukraine quand, soudain, un avion de combat russe fend le ciel. «Je ne peux pas dire qu’on soit totalement détendus», admet cette femme de 31 ans, responsable d’un fonds caritatif, arrivée de Saint-Pétersbourg avec son mari et ses deux jeunes fils. «Si on sent que ça se gâte, on rentre».