Moyen-Orient : Les Libanais dans la rue pour une «Journée de la colère»

Plusieurs axes routiers, menant notamment à la capitale Beyrouth, ont été bloqués lundi. Les manifestants protestent contre la flambée des prix.

Ces derniers jours, la livre libanaise a connu une nouvelle dégringolade, s’effondrant de plus de 80% et battant tous les records atteints depuis le début de l’effondrement économique du pays, il y a un an et demi.