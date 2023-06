Pete Davidson en cure pour prendre soin de sa santé mentale

Le mois de juin 2023 a été intense pour Pete Davidson: il a été la cible de critiques pour avoir acheté un chiot, a dû assurer la promotion de «Transformers: Rise of the Beasts» et a été accusé de conduite dangereuse. Le comédien a donc décidé de s’occuper de sa santé mentale. Page Six révèle qu’il s’est fait admettre dans une clinique située en Pennsylvanie.