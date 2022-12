Suisse: En dépit de 187 plaintes, les fausses collectes continuent

Gheorghe et Iuliu* «sont entrés en Suisse uniquement dans le but d’y commettre des actes délictueux», explique le Ministère public fribourgeois. Cet été, à plusieurs reprises, les deux frères se sont installés devant la Coop de Châtel-St-Denis (FR) et ils «ont accosté des passants en leur présentant de faux documents munis sans droit du logo d’Handicap International (HI), destinés à récolter des signatures et de l’argent pour les sourds-muets», poursuit le procureur. Cette arnaque leur a non seulement permis de se faire remettre la somme totale de 500 francs, mais ils en ont aussi profité pour discrètement vider les poches de deux de leurs généreux donateurs. Ces derniers ont porté plainte et les deux Roumains ont été arrêtés et condamnés à 80 jours de prison avec sursis, ainsi qu’à une amende de 200 francs.