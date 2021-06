Mexique : En dépit du virus, la soif de voter

Le 6 juin, les mexicains éliront, entre autres, 500 députés fédéraux. Ils espèrent des changements pour la reprise après la pandémie.

Edgar Alonso, 48 ans, est l’un d’eux. En dépit des coups durs et de l’adversité, il garde une foi inébranlable dans le processus électoral.

Lui et ses voisins ont vécu le temps du coronavirus et son long cortège de décès comme un nouveau coup du sort. Mais c’est la pauvreté et l’impératif de survie qui continuent de les motiver à choisir les candidats qui, l’espèrent-ils, les aideront à s’en sortir.