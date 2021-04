France : En dessous de 15 ans, tout mineur est considéré non consentant

Jeudi, la loi contre les violences sexuelles sur les mineurs a été promulguée en France, dans un climat marqué par des affaires qui ont fait grand bruit.

La loi française visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, qui fixe notamment le seuil de consentement à 15 ans, et 18 ans en cas d’inceste, a été promulguée jeudi, selon le Journal officiel. Dans un climat marqué par des affaires retentissantes, comme celle du politologue Olivier Duhamel, mis en cause pour des agressions sexuelles sur un beau-fils adolescent, parlementaires et gouvernement s’étaient engagés à durcir au plus vite la législation.