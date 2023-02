Suisse : En deuil, Rag’n’Bone Man annule ses shows à Art on Ice

Le Britannique vient de perdre sa maman. Il ne jouera donc pas lors des sept shows, dont un à Fribourg, de patinage qui commencent le 2 février 2023 à Zurich.

Le chanteur britannique ne s’est pas exprimé sur le décès de sa maman. Imago

Coup dur pour Rag’n’Bone Man. La maman de ce colosse à la voix d’or vient de décéder. Conséquence directe et logique, le Britannique de 38 ans ne pourra pas assurer ses engagements avec Art on Ice. Ce spectacle, qui mêle patinage artistique et musique, commence le 2 février 2023 à Zurich puis passe par Fribourg (le 7 février 2023) et Davos (les 11 et 12 février 2023).

«C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de la maman de Rory Graham (ndlr: vrai nom de l’artiste. Sa maman a été hospitalisée d’urgence au cours du week-end pour des problèmes de santé, tout à fait subitement et sans aucun signe avant-coureur. Quelques jours plus tard, elle est décédée», ont communiqué les organisateurs d’Art on Ice sur leur site mercredi 1er février 2023. Ils se sont dits «bouleversés» par cette triste nouvelle: «Nous souhaitons de tout cœur à Rory, à sa famille et à toutes les personnes qui étaient proches de sa maman, la force nécessaire en ce temps de deuil. Nous comprenons parfaitement que, dans ces circonstances, il ne participe pas à notre spectacle au cours des dix prochains jours.»

L’artiste a toutefois autorisé que ses morceaux soient repris par ceux qui le remplaceront – Marc Sway, Marius Bear et Judi Jackson. «Rory lui-même, ainsi que son management, nous ont expressément priés de laisser la tournée d’Art on Ice se dérouler malgré tout comme prévu, y compris avec ses chansons. Nous les remercions chaleureusement pour ce geste d’empathie à un moment où il a d’autres priorités bien plus importantes que sa carrière musicale», ont précisé les producteurs du show.