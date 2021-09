Secours : En deux jours, le navire Ocean Viking sauve 129 migrants en Méditerranée

L’ONG SOS Méditerranée a annoncé le sauvetage, ce week-end, de 129 personnes en provenance de la Libye et de Malte. «123 rescapés sont toujours à bord».

L’Ocean Viking, le navire de secours en mer de l’ONG SOS Méditerranée, a recueilli à son bord 129 migrants au large de la Libye et de Malte durant le week-end, a annoncé dans un communiqué l’ONG européenne.

Deux de ces rescapés ont été évacués médicalement lundi matin «par les garde-côtes italiens avec quatre membres de leurs familles» car ils souffraient «de maladies chroniques et avaient besoin de soins médicaux urgents à terre», a précisé SOS Méditerranée. «123 rescapés sont toujours à bord de l’Ocean Viking et le plus jeune d’entre eux a moins d’un mois», a ajouté la même source.