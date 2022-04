Test : En développement, «Uragun» a déjà de bonnes cartouches

Efficace et sans fioritures, le twin stick shooter du studio polonaisKool2Play laisse hélas un goût d’inachevé.

Dans «Uragun», le monde est frappé par une catastrophe naturelle sans précédent: l’eau est montée à un niveau jamais vu. Pour ne rien arranger, l’intelligence artificielle chargée de gérer le problème déraille à son tour et décide d’éradiquer l’humanité. On incarne alors une charmante unité mécanique surarmée devant faire face à des hordes de robots. Heureusement, on dispose d’un arsenal fourni composé de fusils à pompe et automatiques, mais aussi de boomerangs plasma et de lance-­roquettes. Chaque arme a sa spécialité et doit être utilisée à bon escient. Ainsi, certaines permettent d’éliminer plusieurs ennemis à la fois, tandis que d’autres sont plus utiles contre des adversaires en armure blindée.