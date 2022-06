Genève : En diminution, le chômage revient au niveau d'avant Covid

Le taux de chômage, qui s’est établi à 3,9 % fin mai, est identique à celui de février 2020, juste avant le début de la crise sanitaire.

Le taux de chômage continue de diminuer à Genève. Fin mai, il a reculé de 0,2 point et s’est établi à 3,9 %, le même niveau qu’en février 2020, juste avant le début de la pandémie. Le nombre de chômeurs inscrits auprès d'un office de placement est de 9’588, soit une réduction de 475 personnes en un mois (- 4,7 %). L’effectif des demandeurs d’emploi en mai (15’291 personnes) a aussi baissé de 2,8 %, selon l’Office cantonal de la statistique.



Le mois dernier, le canton comptait 37 chômeurs inscrits de plus qu’en février 2020. L'écart est plus marqué dans les branches comme la santé et l’action sociale, l'enseignement ou le commerce de détail. En revanche, les effectifs sont inférieurs dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités financières et assurances ou l’informatique et la communication.



En Suisse, le taux de chômage a aussi diminué de 0,2 point en un mois et se fixe à 2,1 %, fin mai.