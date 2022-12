EN DIRECT Croatie-Maroc: Coupe du monde, 3ème place

Et comme son vis-à-vis croate, le Maroc a pu compter sur une défense de fer pour parvenir à ce stade de la compétition. En effet, avant la demi-finale perdue contre la France (2-0), la formation de Walid Regragui avait encaissé un seul petit but face au Canada – et c'était un but contre son camp. Le dernier rempart marocain, Bounou, est pour le moment l'un des grands artisans de ce magnifique parcours.