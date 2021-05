E-sport : En direct: le Genevois Bando en lice pour devenir champion suisse

Les Grand Finals de la Swisscom Hero League vont couronner les meilleurs gamers de Suisse sur «LoL», «Clash Royale» puis «CS:GO». A suivre en direct ce samedi après-midi!

C’est le moment qu’attendent tous les fans de gaming en Suisse. L’élite des joueurs du pays s’affrontent ce samedi après-midi lors des Grand Finals de la Swisscom Hero League qui clôturent la saison 5. Tout d’abord, le Genevois Bando tentera de décrocher le titre sur «League of Legends». L’un des meilleurs joueurs suisses actuels sur le jeu de Riot Games fait notamment équipe avec Greenfire et Wild Joshy, deux anciens de PostFinance Helix, qui avaient notamment remporté ce titre lors de la saison 2.

Suivra le duel très attendu en Suisse romande sur «Clash Royale» (dès 17h), entre deux gamers du Lausanne-Sport: Jesus et Zolag. La tension sera à son comble pour savoir qui succèdera au Genevois Senpai Rekt, qui avait réussi l’exploit de remporter les quatre premières éditions. Et pour finir, la finale de «Counter-Strike: Global Offensive» mettra aux prises les équipes Gaijin et CG (dès 18h30) dans un affrontement qui promet des étincelles!