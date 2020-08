Covid-19 à Ibiza

«En disco, comment fait-on si une personne nous plaît?»

Bien que quelques clubs d’Ibiza ont ouvert leurs portes, la distanciation sociale destinée à lutter contre la pandémie empêche toute fête digne de ce nom. Les DJs célèbres étant en chômage technique, l’île des Baléares n’est plus la même cet été.

Privé de ses 6’000 fêtards et de ses nuits blanches, le club Hï Ibiza n'est plus qu'un immense hangar sombre et silencieux. L'île espagnole, qui accueille habituellement les DJ les plus célèbres, ne peut pas danser cet été à cause de la pandémie.