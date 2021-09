La Côte (VD) : En dix ans, les transports publics ont été boostés

Entre 2012 et 2019, la fréquentation des réseaux de la région de Nyon a crû de 64%. Celle des gares est également en augmentation.

La Région de Nyon a publié mercredi le bilan «des mesures déployées depuis 2010 dans le cadre de son programme de réorganisation des transports publics». Le groupement intercommunal, qui réunit 51 collectivités publiques entre le lac et le Jura, a relevé une augmentation de 64% de la fréquentation des réseaux régionaux et urbains de transports publics à la suite de leur réorganisation. Désormais, sur le territoire de la Région, la majorité des lignes de bus bénéficient d’une cadence à la demi-heure aux heures de pointe. Au niveau du transport ferroviaire, les gares ont également connu une hausse de trafic allant parfois du simple au double, comme à Rolle.

Baisse des temps de parcours

Ces bons résultats sont le fruit d’une décennie de travail, a indiqué la faîtière qui a chapeauté nombre d’études et d’expérimentations puisant dans une enveloppe budgétaire de 13,9 millions de francs sur cinq ans. Un travail de coordination a aussi été effectué auprès des communes. Ainsi, a communiqué Région de Nyon, de «nouvelles infrastructures ont permis une baisse des temps de parcours des bus et l’optimisation des horaires». Une étude du concept régional des P+R a été mise à disposition des collectivités publiques et une charte d’aménagement et des recommandations ont été élaborées pour les arrêts de bus.