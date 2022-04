Suisse/Otan : En douce, Cassis a court-circuité Sommaruga à la veille de la séance

Une demande de survol du territoire suisse par l’OTAN a créé du remous au sein du Conseil fédéral, cette semaine. Le président s’est immiscé dans un dossier relevant du département de sa collègue.

L’interprétation de la neutralité suisse divise aussi au sein même du Conseil fédéral. La « NZZ » jeudi puis la « Schweiz am Wochenende » samedi se penchent sur un dossier qui, en coulisses, a agité le gouvernement cette semaine.

Avis divergents…

Tout commence… avec le Canada. Le pays, membre de l’OTAN, a demandé à l’Office fédéral de l’aviation civile (Ofac) la permission de survoler la Suisse pour acheminer du matériel militaire du Royaume-Uni vers l’Italie. L’Ofac, qui dépend de Simonetta Sommaruga, dans ces cas, consulte le Département de la défense de Viola Amherd et celui des Affaires étrangères d’Ignazio Cassis, notamment pour s’assurer de la conformité d’une autorisation avec le droit de la neutralité, d’autant plus quand la guerre fait rage à l’est de l’Europe.

Les journaux alémaniques ont appris que tout ce petit monde n’était pas d’accord. Chez Sommaruga et Amherd, on dit oui. Chez Cassis, on est moins sûr. Simonetta Sommaruga décide alors, mardi, de porter la discussion à l’ordre du jour du Conseil fédéral lors de sa séance du mercredi.