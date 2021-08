Tour d’Europe : En e-bike pour collecter des fonds pour les chiens de rue

Reto Steimer entame un tour d’Europe à vélo électrique avec sa chienne pour rassembler de l’argent destiné aux toutous abandonnés à Bali et en Grèce.

Dimanche matin, Reto Steimer s’est mis en route. Son but: parcourir 20’000 kilomètres à travers l’Europe au guidon d’un vélo électrique. Il ne sera pas seul dans son aventure. Sa chienne Maja l’accompagnera, dans une remorque attelée au deux-roues. Son aventure a germé lors d’un séjour à Bali l’année dernière. Un soir, un petit chiot qui était assis sur un tas d’ordures au bord de la route l’a suivi. Le bébé est resté trois jours sur le pas de la porte de ce natif d’Argovie jusqu’à ce qu’il l’adopte et le baptise Maja.

Peut-être en record

Durant son voyage, le jeune homme veut apporter son soutien à la cause animale. Il espère collecter plus de 30’000 francs de dons pour les chiens des rues et, s’il y arrive, battre un record du plus long trajet à vélo électrique. À l’issue de son périple, il versera l’argent récolté à des organisations de protection des animaux à Bali et en Grèce.