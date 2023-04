En e-trottinette à Genève, il renverse un enfant et tente de s’enfuir

«C’est une scène à peine croyable. Au lieu de s’excuser et de prendre des nouvelles de l’enfant, il s’est emporté contre la mère et a tenté de s’enfuir.» Témoin d’un accident dans le quartier de Plainpalais mercredi après-midi, un lecteur reporter n’en revient pas. Peu avant 15h, le conducteur d’une trottinette électrique, arrivant depuis le Kiosque des Bastions en direction de la place de Neuve, a heurté un enfant juste après le portail d’entrée du parc. «Le garçon de presque six ans a chuté au sol et s’est plaint de légères douleurs au visage», indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. La mère du bambin, présente sur place, n’a pas souhaité appeler d’ambulance.