Brexit : En Écosse, les exportateurs de fruits de mer inquiets pour leur avenir

Le Brexit et les formalités administratives qui en découlent font craindre à de nombreux exportateurs de fruits de mer écossais de voir une partie de leur marchandise finir à la poubelle.

Depuis le 1er janvier, les entreprises doivent se soumettre à des formalités et déclarer aux douanes leurs marchandises, une complication quand celles-ci sont hautement périssables.

Depuis le 1er janvier, les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sont régis par un accord de libre-échange. Malgré l’absence de droits de douane et de quotas, les entreprises doivent se soumettre à des formalités dans les deux sens et déclarer aux douanes leurs marchandises, une complication quand celles-ci sont hautement périssables.