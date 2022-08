Royaume-Uni: En Ecosse, Rishi Sunak et Liz Truss écartent l’idée d’indépendance

Royaume-Uni : En Écosse, Rishi Sunak et Liz Truss écartent l’idée d’indépendance

Liz Truss et Rishi Sunak, au premier plan, lors d’un débat télévisé, le 25 juillet 2022.

Les deux candidats à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, en campagne mardi en Écosse, y ont encore rejeté l’idée d’un nouveau référendum d’indépendance.

Lui et Liz Truss intervenaient en soirée lors d’une réunion dans la ville de Perth, face à des militants conservateurs. «Je me concentre sur la défense de l’union» entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni, a insisté Rishi Sunak, s’en prenant aussi aux «échecs» du Parti national écossais (SNP) de la Première ministre locale Nicola Sturgeon.