Intempéries – En Egypte, 4 morts et 500 piqûres de scorpions après des pluies inédites

Intempéries : En Égypte, 4 morts et 500 piqûres de scorpions après des pluies inédites

Cela faisait 11 ans que le pays n’avait pas observé de pluies si fortes. Des maisons se sont écroulées, faisant quatre morts, tandis que scorpions et serpents ont encerclé les habitants.

Quatre personnes sont mortes, a indiqué le ministère de la Santé, quand leurs habitations se sont écroulées sous la pluie et les grêlons. Au total, 106 maisons ont été emportées et plus de 300 partiellement endommagées, selon le gouverneur Attiya.

«Encerclés par les scorpions et les serpents»

En plus d’avoir coupé l’eau et l’électricité dans certaines zones, les pluies ont fait sortir de nombreux scorpions et «plus de 500 personnes ont été piquées», a annoncé le gouvernorat sur sa page Facebook. En commentaires, des habitants se disaient «encerclés par les scorpions et les serpents», disant s’inquiéter pour «les enfants et les vieillards».