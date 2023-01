Lausanne : «En empruntant à la FIFA, nous avons voulu défendre les intérêts de la Ville»

Entre 2017 et 2022, Lausanne a emprunté 170 millions de francs à la faîtière du foot. Ces prêts à taux zéro voire négatif de la FIFA ont permis à la Ville d’économiser 130’000 francs. Des assureurs et l’Aéroport de Genève font aussi partie des prêteurs.

Les élus ont été très nombreux à fustiger le «double discours» des autorités lausannoises mardi soir: solliciter l’argent de la FIFA et critiquer le choix du Qatar comme pays organisateur du Mondial 2022. AFP

«Tous les emprunts à court terme sont accessibles. Nous sommes transparents.» Responsable des finances de la ville de Lausanne, l’élue socialiste Florence Germond a été très sollicitée au Conseil communal, mardi soir. Qu’ils soient de gauche mais surtout de droite, les élus ont été très nombreux à fustiger le «double discours» des autorités lausannoises: solliciter l’argent de la FIFA et critiquer le choix du Qatar comme pays organisateur du Mondial 2022. Les emprunts bancaires à court terme contractés par la capitale vaudoise auprès de l’instance internationale basée à Zurich entre 2017 et 2022 pour un montant total de 170 millions de francs. Cette manne financière a notamment servi à payer le salaire des fonctionnaires de l’administration communale et à payer les prestations de fournisseurs.

Florence Germond, responsable des finances de la ville de Lausanne, avec sa collègue Emilie Moeschler, des sports. Twitter

Non au 130’000 fr pour le sport populaire

«La FIFA a dit qu’elle n’allait plus prêter de l’argent à des collectivités publiques. Nous ne souhaitons plus, non plus, emprunter de l’argent à la FIFA», a affirmé Florence Germond.

Les conditions avantageuses de la manne financière prêtée par la faîtière du football ont permis à Lausanne de réaliser une économie de 130’000 francs. Cet argent devrait, selon certains élus, être reversés au profit du sport populaire. Cette résolution a été rejetée par 46 non contre 16 oui. Trois autres résolutions pour arrimer les emprunts à des critères éthiques, afficher la transparence sur l’origine de l’argent emprunté ainsi que sur l’état des lieux des prêts entre 2017 et aujourd’hui ont été acceptés.

Des assureurs et l’Aéroport de Genève comme prêteurs

Outre la FIFA, l’Aéroport de Genève, Assura, d’autres caisses maladie, la SUVA ou encore un groupe international leader des escaliers mécaniques font partie des structures qui accordent des prêts à court terme à Lausanne. Selon Florence Germond, sur 110 emprunts contractés en 2021-2022, 16 sont à court terme

En matière d’éthique, les banques ne présentent pas plus de garanties que la FIFA Grégoire Junod, syndic de Lausanne

Le syndic Grégoire Junod réfute tout manque de transparence. «La commission des finances et la commission de gestion ont accès à tous les emprunts à court, moyen et long terme. Il ne faut pas vous offusquer de découvrir maintenant ce que vous auriez pu découvrir depuis des années. Nous ne disposons pas d’outils pour des emprunts éthiques et les banques ne présentent pas plus de garanties que la FIFA. En faisant des emprunts à la FIFA, nous avons voulu défendre les intérêts de Lausanne.»

La dette de Lausanne est de 2,5 milliards de francs.