Amérique du Sud : En Équateur, une prison attaquée par des drones

Le pénitencier de la province de Guayas, au sud-ouest de l’Équateur «a été attaqué par des drones depuis l’extérieur» lundi, sans faire aucune victime.

«Nous supposons que (les attaques) visaient l’aile (de sécurité) maximale où sont détenus deux chefs» de gangs liés au trafic de drogue, a expliqué le directeur du SNAI, Fausto Cobo, interrogé par une télévision locale. «Il s’agirait d’un règlement de comptes entre ces gangs et les cartels», a ajouté Fausto Cobo. Les prisons équatoriennes sont depuis des mois le théâtre de violences récurrentes entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogue, selon les autorités.

Déjà 121 meurtres en prison en 2021

En février, des émeutes simultanées dans quatre grandes prisons du pays ont fait 79 morts, dont certains ont été décapités. Selon l’ombudsman équatorien, 103 meurtres ont été commis dans les prisons du pays en 2020. Entre janvier et août 2021, ces violences dans les prisons du pays ont d’ores et déjà fait 121 morts, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).

Les prisons équatoriennes sont surpeuplées et hébergent 39’000 détenus pour 30’000 places. Après une nouvelle émeute en juillet qui a fait 27 morts parmi les détenus, le gouvernement a remplacé les autorités en charge des 65 prisons du pays et a déclaré l’urgence dans le système carcéral. Il a également annoncé une augmentation du nombre de places dans les prisons, dans le cadre d’un plan visant à restructurer le système pénitentiaire «précaire» et «chaotique».