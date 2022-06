Football: En équipe de Suisse, Djibril Sow prend du grade

Signe probablement que le milieu de l’Eintracht Francfort (avec qui il a remporté l’Europa League), déjà aligné contre la République tchèque jeudi, est monté en grade dans la hiérarchie de l’équipe nationale. «Personnellement, je veux avoir du succès avec l’équipe de Suisse, comme je l’ai connu à Francfort cette année, a-t-il lancé. C’est comme une drogue, on en veut toujours plus. Chacun vient ici avec l’intention de donner le meilleur pour son pays. Et l’équipe est toujours ce qui compte le plus, même s’il y a de la concurrence. En Tchéquie, je me trouvais à un poste pas forcément habituel, puisque je joue dans un milieu à deux devant la défense. Mais si l’entraîneur le fait, c’est qu’il a un plan en tête.» Yakin lui trouve en effet une certaine pertinence: son dynamisme et sa capacité à aller de l’avant.