Espagne: Le long combat des «bébés volés» du franquisme

Si la justice est en panne, quelques rares Espagnols, comme Mario Vidal, ont tout de même réussi à retrouver par miracle la trace de leurs proches. «Mon père adoptif m’a dit qu’ils avaient payé 125’000 pesetas (725 euros) pour m’adopter», explique ce technicien-architecte de 57 ans vivant à Denia, entre Valence et Alicante, qui s’est lancé en 2011, à la recherche de ses parents biologiques. Il s’est alors plongé pendant trois ans dans les archives de la région de Madrid, où il est né, et est parvenu à identifier sa mère… décédée 16 ans plus tôt. «Cela a été l’un des jours les plus durs de ma vie», dit-il en confiant avoir été partagé entre «la satisfaction» de connaître ses origines et «le coup de massue» d’apprendre sa mort.