Sarah Fraisou s'est mariée avec Mehdi

Sarah Fraisou : «En espérant que ce soit la bonne cette fois-ci»

L’emblématique candidate de téléréalité, française d’origine tunisienne, a dit «oui» à Mehdi, le samedi 17 septembre 2022. Selon les photos qu’elle a publiées sur Instagram, Sarah Fraisou a célébré l’événement en tenue traditionnelle avec ses proches à Tunis. «I say Yes! (en espérant que ce soit la bonne cette fois-ci)», a écrit avec humour celle qui a été découverte en 2014 dans la saison 2 des «Princes de l’Amour». Il faut dire que ces dernières années, celle qui a nourri son serpent avec un rat vivant a enchaîné, sans succès, les fiançailles et les unions, avec Malik, Sofiane et le champion de boxe thaïlandaise Ahmed Harroun, dont elle a divorcé en mars 2021, après seulement huit mois de mariage.

Concernant sa relation avec Mehdi, Sarah Fraisou, 30 ans, a pris son temps avant de la rendre publique. Le 14 février 2022, elle avait indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle n’était plus un cœur à prendre. «Plus on connaît, plus on aime» a dit Léonard de Vinci. Et c’est mon cas. Depuis que nos chemins se sont croisés, je ne peux pas vivre sans toi», avait-elle écrit en légende d’une photo ou on la voyait dans les bras d’un homme au visage dissimulé. Ce n’est qu’à la fin juillet 2022, sur la chaîne YouTube de la starlette, que celui qui allait devenir son mari était apparu au grand jour: «Salut, moi c’est Mehdi. J’ai 28 ans. Je suis né à Cannes et je suis d’origine tunisienne», s’était-il présenté devant la caméra. Dans cette même vidéo, on apprenait que le couple s’était rencontré dans une soirée et envisageait d’avoir des enfants.