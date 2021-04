«Journal d’une ambulancière» - «En étant filmé, on apprend à s’accepter comme on est»

Quand David Parel, photographe et réalisateur de «Journal d’une ambulancière», a demandé à Mégane si elle accepterait d’être photographiée dans son travail, la jeune femme s’est dit que cela lui ferait des souvenirs. «Dans ce métier, nous n’avons pas forcément d’images de nous au travail», dit-elle.

Puis, l’appareil photo de David s’est transformé en caméra pour suivre la jeune femme, tout juste diplômée, et son collègue Christophe sur le terrain face à la première vague de Covid, en mars 2020. Le résultat est un documentaire fort, émouvant, stressant parfois mais toujours juste, dans lequel Mégane raconte en voix off ce qu’elle vit, ce qu’elle ressent et la manière dont elle appréhende son métier.

Mégane, David Parel et Christophe (de g. à dr.) Coline Confort

Mégane, avez-vous accepté tout de suite d’être photographiée et filmée par David Parel?

Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, mais ça a été dur pour moi parce que j ’ ai toujours eu de la peine avec mon image et ma voix. Au bout du compte , c’est un très bon exercice. E n étant filmé, on apprend à s’accepter comme on est et je crois que plus on se voit, plus on s’aime.

Comment avez-vous vécu le fait d’avoir une personne de plus en permanence?

C ’était un peu difficile, parce qu’il fallait s’adapter, surtout dans l’ambulance qui est un espace restreint. Mais maintenant que David n’est plus avec nous, il nous manque. C’était plus compliqué pour les familles qui ne comprenaient pas que quelqu’un soit présent avec une caméra . On devait clairement leur expliquer que David ne filmerait pas leur visage, ou très peu, et que leur accord serait demandé s i leurs membres passaient dans le film.

Tenez-vous réellement un journal chaque jour?

Pas tous les jours. Ç a dépend vraiment de ce que je vis . Quand je vois que des situations me touchent et que j’y repense avant de dormir, j’écris ce que je ressens. S i je constate que ça me touche encore quelque temps après, je me dis qu’il faut que j’en parle . Pour le moment, ça a très bien marché. J’ai eu beaucoup de difficultés en stage, je suis quelqu’un de très impulsif. Du coup, ça me permettait vraiment de prendre du recul.

Comment avez-vous vécu cette année avec la pandémie de Covid-19?

C’était très dur, mentalement comme physiquement. Ç a change toute la dynamique, comme on le voit dans le film. O n n ’ entre pas à deux chez les gens. On travaille tout seul et c’est dur mentalement. A u début en tout cas, en mars 2020, à chaque fois qu’on avait une intervention , i l était écrit « Covid-19 » . Le moral descendait, descendait et on se disait que ça n ’ allait jamais s’arrêter. Ce qui était dur aussi, c’est qu’on ne faisait que le Covid. Tout était fermé. On n’avait plus les gens éméchés dans un bar, les gens qui ont des accidents au travail, les accidents de scooter, de voiture. À un moment, je me suis demandé si j’avais bien choisi mon métier. Je me suis dit que je n’étais peut-être pas faite pour ça. Alors que c ’ était le Covid qui était compliqué à vivre.

Vous vivez parfois des situations difficiles, comment faites-vous pour réussir à garder une distance?

On construit un peu notre carapace à l’école. On a deux ou trois stages et on constate assez vite qu’il ne faut pas rentrer dans la sympathie. Il faut que ça soit de l’empathie, mais pas qu’on vive les émotions avec le patient. Des fois, ça paraît dur pour les gens, parce qu’on parle de décès et qu’on n’est pas touché par ça. Un de mes enseignants avait dit : « N’oubliez jamais que votre patient est dans cette situation, mais que ce n’est pas de votre faute. Vous n’avez rien fait pour qu’il soit dans cette situation et vous faites en sorte de l’en sortir du mieux que vous pouvez, mais vous n’allez pas pouvoir faire plus que plus. » Je me répète cette phrase quand ce sont des choses difficiles.