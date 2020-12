Belgique : En état de mort cérébrale, un père sauve des vies

Après avoir été victime d'un accident mercredi, un Belge de 37 ans a permis de sauver plusieurs vies grâce au don d'organes.

«En ces moments si difficiles pour notre famille, je propose quelque chose qui pourrait nous remonter le moral», a encore ajouté Fabian sur Facebook, le lundi 21 décembre vers 18h. «En hommage à mon petit frère et à tous ceux qui ont fait un don d'organes pour sauver plusieurs vies, je vous propose d'allumer une bougie le soir de Noël, de la photographier et de la publier sur ce post. N'ayez par peur de le faire, plus on aura de bougies plus cela nous remontera le moral».