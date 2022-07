Economie : En été, les touristes ont trop chaud en Méditerranée

Comme le rapporte la NZZ am Sonntag, on observe depuis longtemps que les touristes se rendent toujours plus souvent dans des endroits plus frais en été, telles la Scandinavie ou la mer Baltique. Une tendance qui devrait encore se renforcer dans les années à venir, avec le réchauffement climatique. C’est ce que semble confirmer aussi une analyse par le voyagiste suisse Kuoni, effectuée pour le journal zurichois. L'agence de voyages du groupe allemand DER Touristik a comparé trois destinations estivales (Chypre, la Crête et Majorque), choisies par les touristes durant les mois de juillet et d'octobre 2009 et 2019 – soit un mois de vacances d'été et un mois de vacances d'automne typiques. Si ces trois destinations avaient encore la nette faveur en été 2009, depuis, on s’y rend plus volontiers l'automne. «Si les destinations touristiques populaires sont de plus en plus visitées pendant l'intersaison, c'est une conséquence du changement climatique», commente Markus Flick, porte-parole de Kuoni.