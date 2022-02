Guerre en Ukraine : En Europe, une marée jaune et bleue de soutien

Les rassemblements de soutiens ont pris place dimanche dans toute l’Europe. En Russie aussi, des milliers de personnes ont de nouveau bravé l’interdiction de manifester pour dire «Non à la guerre».

«Stoppez la guerre! Stoppez Poutine!»: de Berlin à Prague, en passant par Madrid et Vilnius, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue de l’Ukraine ont défilé dimanche en Europe pour dénoncer l’invasion russe et dire leur crainte d’une extension du conflit.

«Berlin à 670 km de la ligne de front», «Stop the killer» ou encore «Pas de 3e Guerre mondiale» pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les protestataires souvent drapés en jaune et bleu. «Slava Ukraini» (Gloire à l’Ukraine), ont également lancé des manifestants en face de l’ambassade de Russie en agitant des drapeaux du pays.

La crainte d’une guerre mondiale

«Cela ne suffit pas de dire que Poutine est un méchant, il faut que l’Allemagne se batte pour la démocratie et prenne ses responsabilités», dit à l’AFP Hans Georg Kieler, 49 ans, alors que son gouvernement a longtemps hésité avant de rompre avec sa politique conciliante envers Moscou. L’Allemagne accueille plus de 300’000 personnes d’origine ou de nationalité ukrainienne sur son sol, ainsi qu’une grande diaspora russe, notamment à Berlin.

«Honte»

En France, de petits rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Lyon et Toulouse, où quelques milliers de manifestants ont crié leur opposition à la guerre. À Paris, 3000 manifestants, selon la police, se sont rassemblés, en majorité des Ukrainiens. «On manifeste pour que le monde entier nous voie, qu’on sache qu’on est là et qu’on puisse nous aider à défendre notre pays», y affirmait Kvitoslava, étudiante de 18 ans.

En Amérique du Nord, des manifestants se sont également mobilisés. Ils étaient quelques milliers à Washington, devant la Maison-Blanche, à agiter des drapeaux ukrainiens et américains en demandant au président Joe Biden d’en faire plus pour mettre fin à l’attaque russe. Des personnes sont descendues dans la rue dans tous les États-Unis pour dénoncer Vladimir Poutine et exprimer leur soutien à l’Ukraine, de San Francisco à Détroit, en passant par Chicago et Kansas City. Des milliers de personnes ont également manifesté dans la ville canadienne de Toronto.