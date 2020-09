Iran : En exécutant un jeune champion, Téhéran choisit d’ignorer l’indignation générale

La condamnation à mort de Navid Afkari, qui avait avoué sous la torture le meurtre d’un fonctionnaire lors de manifestations contre le gouvernement, a entraîné une mobilisation internationale.

«Bouleversant»

L’exécution du lutteur a été largement dénoncée sur les réseaux sociaux et à l’étranger. Le Comité international olympique (CIO) s’est déclaré «choqué», jugeant «profondément bouleversant» que les demandes d’athlètes et d’organisations à travers le monde pour empêcher l’exécution n’aient pas été entendues.

Les défenseurs des droits de l’homme sont révoltés par le fait que le système judiciaire n’ait pas pris en compte les déclarations – faites par Navid Afkari lui-même dans une plainte – où il affirmait que ses aveux lui avaient été extorqués sous la torture, et notamment des passages à tabac, des suffocations avec un sac plastique et en lui faisant absorber de l’alcool par le nez.

Cette exécution intervient alors que le recours à la peine capitale en Iran – qui est, après la Chine, le pays qui y a le plus recours – est de plus en plus scruté, après que le gouvernement eut été confronté à des manifestations déclenchées par la grave crise économique.