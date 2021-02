Basketball : En feu au rebond, Clint Capela n’empêche pas la défaite des Hawks

Le Genevois a capté 21 rebonds vendredi soir. Malgré ça, Atlanta a subi la loi d’Oklahoma 118-109.

Vendredi soir face à Oklahoma, Capela (30’43 de jeu) a capté pas moins de 21 rebonds, dont neuf offensifs, en plus de réussir quatre blocs. Le tout en signant un nouveau double-double grâce à ses 17 points. Et pourtant, après un premier quart à leur avantage (33-31), les Hawks ont filé vers une 19e défaite en 33 matches cette saison. OKC a fait la différence pour s’imposer finalement 118-109.

On n’arrête plus Miami

«Il est encore trop tôt pour dire que nous sommes bons, a toutefois estimé Butler. Il y a encore tellement de choses sur lesquelles nous devons travailler pour être meilleurs. Moi-même, n’importe qui, je ne veux pas que nous soyons complaisants et que nous pensions que tout va bien.» Outre ses 33 points, il a également été l’auteur de dix rebonds et de huit passes décisives.

Côté Jazz, Donovan Mitchell a inscrit 30 points, Bojan Bogdanovic 17 et Rudy Gobert 15 points et 12 rebonds. Mais leur absence de réussite aux tirs, notamment dans les huit dernières minutes (3 sur 16) leur a été fatale. Utah, avec désormais 26 victoires pour 7 défaites conserve malgré tout le meilleur bilan de la NBA cette saison.

Même décimés, les Raptors l’emportent

À Tampa, Kyle Lowry a inscrit un triple double (20 points, 11 rebonds et 10 passes) pour permettre aux Toronto Raptors de battre les Houston Rockets 122-111, malgré l’absence de six membres de leur équipe d’entraîneurs, dont l’entraîneur en chef Nick Nurse, et de leur attaquant Pascal Siakam, en raison des protocoles de sécurité liés au Covid-19. Les raisons précises de cette absence n’ont pas été communiquées. Les Rockets ont eux enregistré leur dixième défaite de rang et pointent en avant-dernière place à l’Ouest.